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Erzurum'da düzenlenen Buz Pateni Türkiye Birinciliği müsabakaları sona erdi

Erzurum'da düzenlenen Buz Pateni Türkiye Birinciliği müsabakaları sona erdi

Güncel Haberler

Gençlik Spor Bakanlığı ile Anadolu Yıldızlarınca Erzurum'da düzenlenen 2023 Analig Osman Bayrakdar Sezonu Buz Pateni Türkiye Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Gençlik Spor Bakanlığı ile Anadolu Yıldızlarınca Erzurum'da düzenlenen 2023 Analig Osman Bayrakdar Sezonu Buz Pateni Türkiye Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Erzurum Palandöken Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen yarışlara Erzurum, Kars, Ardahan, Samsun, Kocaeli ve Bursa illerinden 45 kadın ile 50 erkek olmak üzere 95 sporcu katıldı.

Organizasyonda başarılı sporcular törenle ödüllerini aldı.

Kaynak: AA / Faruk Küçük - Güncel

Gençlik Türkiye Erzurum Spor Güncel Haberler

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