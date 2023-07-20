Erzurum'da durdurulan araçta uyuşturucuyla yakalanan şüpheliler

Erzurum'da durdurulan bir araçta çeşitli suçlardan kayıtları bulunan şüpheliler, uyuşturucuyla yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan arama sonucunda toplamda 296,57 gram metamfetamin ele geçirildi.

Erzurum'da durdurulan araçta çeşitli suçlardan kayıtları bulunan şüpheliler, uyuşturucuyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliğine bağlı ekipler, kentte uygulamalarına devam ediyor.

Kurtuluş Mahallesi Gamp Caddesi'nde uygulama yapan ekipler, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Kimlik kontrolü yapılan araçtakilerden Kenan A'nın çeşitli suçlardan 23, Zafer K'nin 18, Oktay T'nin de 1 suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

Araçta arama yapan ekipler, pet şişe içerisinde 279,27 gram ve Zafer K'nin üzerinde ise 17,30 gram olmak üzere toplamda 296,57 gram metamfetamin ele geçirdi.

Şüphelilerin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.