Erzurum'da Dünya Yaşlılar Günü Fidan Dikme Etkinliği

Erzurum'da sağlık çalışanları ve yaşlılar, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla fidan dikme etkinliği düzenledi. Etkinlikte, sağlık çalışanları ve yaşlılar birlikte toprakla buluşturdukları fidanları dikip suladı.

Erzurum'da sağlık çalışanları ve yaşlılar, fidanları toprakla buluşturdu.

Erzurum Şehir Hastanesi'nin Sağlıklı Yaş Alma Merkezi Koordinatörlüğünce 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte, Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, Hastane Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör, sağlık çalışanları ve davetli yaşlılar, birlikte toprakla buluşturdukları fidanları dikip suladı.

Yaşlılarla yakından ilgilenen Vali Yardımcısı Özay, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde güzel bir etkinlikte yaşlılar ile bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğünün destekleriyle fidanları toprakla buluşturduklarını aktaran Özay, "Yaşlılarımıza sağlıklı ömür diliyoruz, Allah onları başımızdan eksik etmesin." dedi.

İl Sağlık Müdürü Bedir de bu anlamlı günde ulu çınarlarla ağaç diktiklerini belirterek, "Fidanları yaşlılarımızın adına dikiyoruz, inşallah diktiğimiz fidanlar ağaç olup onlar gibi uzun ve güzel ömre sahip olurlar. Yaşlılarımıza hürmetlerimizi sunar ellerinden öperiz." diye konuştu.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Tör ise tecrübe ve düşünceleriyle yol gösteren yaşlılara hayatın her alanında saygı duyulması gerektiğini belirterek, hastanede yaşlılara kaliteli hizmet sunmak için çalıştıklarını anlattı.

Etkinliğe katılan 84 yaşındaki Hamiyet Övge de organizasyonu düzenleyenlere teşekkür ederek, "Güzel organizasyon oldu. Erzurum'da sağlık hizmetlerinden çok memnunuz, Allah devletimize, askerimize, polisimize, sağlık ordumuza zeval vermesin." ifadelerini kullandı.

???????Etkinlik, yaşlılara ikramda bulunulmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel
