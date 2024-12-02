Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'deki istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Suriye" açıklaması! Çözümün ne olduğunu açık açık söyledi

 Suriye Devlet Başkanı Esad: ABD, bölgeyi yeniden çizmeye çalışıyor

Günler sonra konuşan Esad'ın suçladığı tek bir ülke var

 Irak Cumhurbaşkanı'nın sekreteri İstanbul'da bıçaklandı

Irak Cumhurbaşkanı'nın en yakınındaki isim İstanbul'da bıçaklandı
Esenyurt'taki istismar şüphelisi, vurduğu çocukla önce markete gitmiş

İstismar şüphelisi felaketin yaşandığı eve böyle gitmiş

Erzurum'da Dünya Engelliler Günü Paneli Düzenlendi

Erzurum'da Dünya Engelliler Günü Paneli Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' panelinde engelli bireyler için eğitim, kültür ve spor alanlarındaki görevler konuşuldu. Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, engelli öğrencilerin diğerlerinden farkı olmadığını belirtti. Panelde empati temalı bir performans da sergilendi.

Erzurum'da düzenlenen "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" panelinde engelli bireyler için eğitim, kültür ile spor kuruluşlarına düşen görev ve sorumluluklar konuşuldu.

Atatürk Üniversitesi'ndeki Nenehatun Kültür ve Gösteri Merkezi'nde Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Gökhan Yazıcı moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, engelli öğrencilerin diğerlerinden farkının bulunmadığını söyledi.

Engelli öğrencilere gereken desteği verdiklerini ifade eden Hacımüftüoğlu, "Bu değerli arkadaşlarımıza bizim dönemimizde gerekli özen gösterilecek ve üniversite kampüsünde yaşamlarını zorlaştıracak ne varsa bildirsinler, tamamının kolaylaştırılması için elimizden geleni yaparız." dedi.

Gözleri kapalı gitar ve armonika çalıp şarkı söyledi

Konuşmaların ardından kentte sosyal sorumluluk projeleri yürüten beden eğitimi öğretmeni Yasin Sepil, gözleri bağlı şekilde aynı anda gitar ve armonika çalıp şarkı söyledi.

Sepil, AA muhabirine, dünyadaki en önemli duygunun empati olduğunu vurgulayarak, "Farkındalık oluşturmak adına gözlerimi bağlayarak 10-15 dakika dünyaya ışıkları kapattım. Empati kurarak 'Görme engelli olsam nasıl gitar çalabilirdim?' diyerek onun duygusunu yaşamak adına böyle bir çalışma yaptım. Bunun için 6 ay çalıştım ve gözlerim bağlı yaklaşık 15 parça çalabiliyorum. Bunu farklı enstrümanlarla daha da geliştirmek istiyorum. 'Müziğin iyileştirici gücü umut olsun.' diyerek daha önce de bir proje başlatmıştım. Bir enstrüman, bir engelli kardeşimizi hayata bağlayabilir. Elimde gitar, ağzımda armonika, gözlerim kapalı hem çalıp hem de söyledim." diye konuştu.

Programa akademisyenler, engelliler ve STK temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
img

Kıran kırana maçta tempo bir an olsun düşmüyor
img

Mbappe, Arda Güler'i mahvetti
img

Deprem uzmanından İstanbul'un uykularını kaçıracak uyarı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

3 Aralık Salı okullar tatil mi? Yarın okullar tatil mi? Fenerbahçe Gaziantep FK maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Fenerbahçe Gaziantep FK golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Devamsızlık affı geldi mi? Esenyurt'ta polisi vuran şahıs kim, adı ne, yakalandı mı? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 2-3 Aralık Roblox erişim engelinde son durum! Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? 2-3 Aralık Discord erişim engeli kalkacak mı? Esas Oğlan 4. bölüm full HD tek parça izle! Hatayspor Beşiktaş CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Hatayspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Masterchef'te dün akşam kim elendi? Masterchef Kaan gitti mi? Fenerbahçe Gaziantep FK CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Fenerbahçe Gaziantep FK maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Hatayspor Beşiktaş 11'i! Beşiktaş'ın Hatayspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.