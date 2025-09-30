Erzurum'da Drift Yapan Sürücülere 92 Bin Lira Ceza

Erzurum'da araçlarıyla drift yapan 2 sürücüye 92 bin 784 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, otomobil ve SUV aracın sosyal medyadan paylaşılan drift görüntüleri üzerine harekete geçti.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi'ni (PTS) inceleyen ekipler, sürücüleri tespit ederek yakaladı.

Ekipler, 2 sürücüye toplam 92 bin 784 lira idari para cezası uyguladı.

2 ay trafikten men edilen araçlar da çekiciyle otoparka çektirildi.

Ayrıca sürücülerden birinin ehliyeti 15 yıl içerisinde ikinci kez aynı kuralı ihlal ettiği gerekçesiyle süresiz iptal edilirken, diğerinin de 2 ay süreli el konuldu.