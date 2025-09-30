Haberler

Erzurum'da Drift Yapan Sürücülere 92 Bin Lira Ceza

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da drift yapan iki sürücüye 92 bin 784 lira ceza kesildi. Trafik ekipleri, sosyal medyada paylaşılan drift görüntüleri üzerine harekete geçerek sürücüleri tespit etti. Araçlar 2 ay trafikten men edilerek çekiciyle otoparka taşındı.

Erzurum'da araçlarıyla drift yapan 2 sürücüye 92 bin 784 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, otomobil ve SUV aracın sosyal medyadan paylaşılan drift görüntüleri üzerine harekete geçti.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi'ni (PTS) inceleyen ekipler, sürücüleri tespit ederek yakaladı.

Ekipler, 2 sürücüye toplam 92 bin 784 lira idari para cezası uyguladı.

2 ay trafikten men edilen araçlar da çekiciyle otoparka çektirildi.

Ayrıca sürücülerden birinin ehliyeti 15 yıl içerisinde ikinci kez aynı kuralı ihlal ettiği gerekçesiyle süresiz iptal edilirken, diğerinin de 2 ay süreli el konuldu.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
Can Holding soruşturması büyüyor! Kasımpaşa Spor Kulübü'ne TMSF kayyum atandı

Can Holding soruşturması büyüyor! Süper Lig ekibine kayyum atandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Zenginlik tanrıçası'ndan tarihin en büyük Bitcoin vurgunu: 128 binden fazla kişiyi kandırdı

'Zenginlik tanrıçası'ndan tarihin en büyük Bitcoin vurgunu
İsrail takımı, İtalya'daki bisiklet yarışından çıkarıldı

İsrail'e büyük şok! O spor organizasyonundan çıkarıldılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.