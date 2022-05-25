Erzurum'da dört mevsim dört nala cirit keyfi - Haberler

TÜRKLERİN Orta Asya'dan Anadolu'ya geldikleri dönemden beri oynadıkları savaş oyunu olarak bilinen ve geleneksel atlı spor olarak da adlandırılan cirite kadınlar da ilgi gösteriyor. Kadın hakemlerin de görev yaptığı cirit müsabakalarına ilgi günden güne artıyor. Cirit, yaz-kış demeden her mevsim oynanıyor.

Merkez Yakutiye ilçesindeki cirit sahasında kadın hakemlerin yönettiği gösteri maçında dört nala sürdükleri at üstünde eliyle fırlattığı sopayı rakibine isabet ettiren ciritçiler, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Erzurum'da özellikle köylerde yaşayanların vazgeçemediği en önemli spor dallarından biri olan cirit, her mevsim oynanıyor. Son yıllarda özellikle kadınların ilgi gösterdiği cirit müsabakalarında kadın hakemler de görev alıyor. İzleyiciler, sporcuların rakibini vurması ya da atılan ciridi havada yakalaması gibi İspanyollar gibi 'oley' diyerek alkışlıyor.

"Pandemi nedeniyle 2 yıldan sonra cirit maçları yeniden başlıyor. Nasip olursa elemeler başlayacak. 20 kulübün yer alacağı cirit ligi 28 Mayıs'ta başlıyor. Bizi en mutlu eden şeylerden biri de tribünde ki seyircilerin fazla olması ve kadınlarında ilgi göstermesi. Cirit müsabakalarını köyden gelenler izliyordu. Ama şimdi popüler hale gelmiş durumdayız. İnşallah hak ettiğimiz yere geleceğiz. Cirit liginin başladığı tarihlerde futbol maçları olmayacak. Erzurumspor'un tüm taraftarlarını maçlara davet ediyoruz. Biz de maç izlemek ücretsiz."