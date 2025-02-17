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Erzurum'da donmak üzereyken bulunan kediler polis merkezinin maskotu oldu

Erzurum'da donmak üzereyken bulunan kediler polis merkezinin maskotu oldu
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Erzurum'da donmak üzereyken polis ekiplerince bulunan kedi ve iki yavrusu özenle bakılan karakolun maskotu haline geldi.

Erzurum'da donmak üzereyken polis ekiplerince bulunan kedi ve iki yavrusu özenle bakılan karakolun maskotu haline geldi.

Kent merkezindeki Gölbaşı Şehit Zekai Aktaş Polis Merkezi Amirliğinde görevli personel, yaklaşık bir ay önce yerleşkelerine yakın noktada soğuktan donmak üzere olan kedi ve yavrularını gördü.

Tedavi ve bakımlarının ardından polis merkezine getirdikleri kedilerin bakımlarını üstlenen ekipler, anneye "Tombik" yavrularına da "Minnoş" ve "Şerif" ismini verdi.

Bazı ihtiyaçlarının Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekiplerince karşılandığı kedilerle, merkezde görevli personel yakından ilgileniyor.

Merkezin amiri Başkomiser İsmail Taşdemir, AA muhabirine, kedileri çok sevdiklerini ve yakından ilgilendiklerini söyledi.

Taşdemir, kedilerin karakolun bir parçası haline geldiğini belirterek, "Sadece suçla mücadele etmiyoruz aynı zamanda merkezimizi aile ortamına dönüştürmeye çalışıyoruz. Bu ailenin en sevimli üyeleri de Tombik, Minnoş ve Şerif isimli üç kedimiz." dedi.

"Bize stresli anlarımızda moral veriyor"

Kedilerin karakola neşe kattığını ifade eden Taşdemir, "Stresli anlarımızda bize moral veriyor, merkezimizdeki koltuklarda uyurken gördüğümüzde huzurla doluyoruz. Sadece vatandaşın can ve mal güvenliği için çalışmıyoruz, ilimizdeki tüm canları seviyor ve saygı duyuyoruz." diye konuştu.

Merkezde görevli polis memuru Selahattin Cindıl ise kedilerle vakit geçirirken mutlu olduğunu anlattı.

Kedilerin kendilerine arkadaşlık ettiğini dile getiren Cindıl, "Merkezimizde üç hayvan dostumuz var. Bunlar yeri geldiğinde sinir ve stresimizi alıyor, morallerimizi yükseltiyor. Gelen vatandaşlar kedilerimize sevgi ve şefkat gösteriyor. Çocukların ilgi odağı oluyor, aralarında sevgi yumağı oluşuyor. Kedi dostlarımıza gereken ilgi ve alakayı gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Sivil memur Harun Özkaş da kedilerin ortama huzur verdiğini vurgulayarak, "Soğukta donmak üzereyken bunları bulduk, karakolumuza aldık. Sıcak yuva, mamaları ve suları olmak üzere tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Yaklaşık bir yıldır kedilerimizi karakolumuzda misafir ediyoruz. Onlar bizim bir parçamız oldu, beraber vakit geçirip eğleniyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
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