ERZURUM (İHA) - Erzurum'da dolu ve sağanak yağış etkili oldu

Nisan ayı sonunda Erzurumlular dolu sürprizi yaşadı

ERZURUM - Erzurum'da Nisan ayı sonunda vatandaşlar dolu sürprizi yaşadı. Aniden başlayan sağanak yağış biranda doluya döndü. Doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

Erzurum'da kısa süreli dolu yağışı etkili oldu. Doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar petrollere, duraklara sığındı. Dolu ve sağanak yağışın etkili olduğu Erzurum'da caddeler ve sokaklar göle döndü.

Yağışa hazırlıksız yakalandığını belirten vatandaş, "Mayıs ayına geçeceğiz diğer illerde insanlar denize giriyorlar biz burada yağmurlarla, soğuklarla baş etmeye çalışıyoruz. Artık alıştık Erzurum'da farklı mevsimlerin yaşanmasına. Sabah güneş, öğlen yağmur, akşamda kara çevirebiliyor Erzurum" dedi.