Erzurum'da dolu ve sağanak yağış etkili oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzurum'da dolu ve sağanak yağış etkili oldu

İhlas Haber Ajansı - M. Ertuğrul Polat - Güncel
 - Güncelleme:

Erzurum'da dolu ve sağanak yağış etkili oldu Nisan ayı sonunda Erzurumlular dolu sürprizi yaşadı Erzurum'da Nisan ayı sonunda vatandaşlar dolu sürprizi yaşadı.

ERZURUM (İHA) - Erzurum'da dolu ve sağanak yağış etkili oldu

Nisan ayı sonunda Erzurumlular dolu sürprizi yaşadı

ERZURUM - Erzurum'da Nisan ayı sonunda vatandaşlar dolu sürprizi yaşadı. Aniden başlayan sağanak yağış biranda doluya döndü. Doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

Erzurum'da kısa süreli dolu yağışı etkili oldu. Doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar petrollere, duraklara sığındı. Dolu ve sağanak yağışın etkili olduğu Erzurum'da caddeler ve sokaklar göle döndü.

Yağışa hazırlıksız yakalandığını belirten vatandaş, "Mayıs ayına geçeceğiz diğer illerde insanlar denize giriyorlar biz burada yağmurlarla, soğuklarla baş etmeye çalışıyoruz. Artık alıştık Erzurum'da farklı mevsimlerin yaşanmasına. Sabah güneş, öğlen yağmur, akşamda kara çevirebiliyor Erzurum" dedi.

İhlas Haber Ajansı / M. Ertuğrul Polat - Güncel

Erzurum, Nisan, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title