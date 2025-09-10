Erzurum'da Dolandırıcılık Vakası: 1 Milyon 200 Bin Lira Ziyan
Erzurum'da bir kadın, ev alım-satımında dolandırıcılık yöntemiyle 1 milyon 200 bin lirasını kaybetti. Şüphelilerden E.Z. gözaltına alındı ve tutuklandı.
Erzurum'da bir kadının 1 milyon 200 bin lirasını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
H.Ö'nün ev alım-satım konusunda "sazan sarmalı" yöntemiyle 1 milyon 200 bin lirasının dolandırılması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Ekiplerce yapılan çalışmada şüphelilerin E.Z. ile Ö.F.U. olduğu belirlendi.
Düzenlenen operasyonda şüphelilerden E.Z. gözaltına alındı, diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.Z. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel