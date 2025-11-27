Erzurum'da Doğalgaz Patlaması: Vana ve Bağlantı Elemanları Sökülmüş

VANA VE BAĞLANTI ELEMANLARI SÖKÜLMÜŞ

Erzurum Valiliği, doğalgaz patlamasıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Olay yerinde yapılan ilk incelemede, patlamanın yaşandığı bölgedeki konutta doğalgaz aboneliği ve tesisatının bulunmadığının belirtildiği açıklamada, "Ancak yapı dışındaki servis kutusunun içindeki vana ve bağlantı elemanlarının sökülerek yerinden alınmış olduğu tespit edilmiştir. Palen ekipleri, güvenlik tedbirleri kapsamında şebeke kontrolü için bölge regülatörlerinden gaz arzını kesmiş olup, şebekedeki ve servis kutularındaki gerekli kontroller tamamlandıktan sonra gaz arzı kademeli olarak yeniden sağlanmıştır. Patlamanın kesin sebebi, ilgili kurumların yürüttüğü soruşturma sonucunda netleşecektir" denildi. Açıklamada ayrıca Palandöken ilçesi Kayakyolu Semti, Abdurrahman Gazi Mahallesi ve Maksut Efendi Mahallesi'nde şebeke kontrolü amaçlı gaz kesintisi uygulandığı, bu kesintinin yaşanan patlama ile herhangi bir ilgisi olmadığı bildirildi.