Erzurum'da Doğal Gaz Sızıntısı Alarmı

Güncelleme:
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde yaşanan doğal gaz sızıntısı nedeniyle ekipler alarma geçti. Gaz dağıtım şirketi ve acil durum ekipleri bölgeye sevk edilerek sızıntının kaynağını tespit etmeye çalıştı. Erzurum Ticaret Borsası, kesintilerin iş yerlerinde büyük mağduriyete yol açtığını belirterek hukuki yollara başvuracaklarını duyurdu.

ERZURUM'da akşam saatlerinde yaşanan doğal gaz sızıntısı ekipleri alarma geçirdi. Ekipler, gaz sızıntısı olan sokakta çalışma yaptı.

Yakutiye ilçesinde önceki gün doğal gaz kaynaklı patlamanın ardından Kazım Karabekir Paşa, Lala Paşa, Murat Paşa, Ömer Nasuhi Bilmen ve Rabia Ana Mahallelerinin bazı cadde ve sokaklarında gaz kesintisine gidildi. Sorunun giderilmesi için çalışmalar sürerken bugün saat 19.00 sıralarında

Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde gaz sızıntısı ihbarı yapıldı. Bölgeye, gaz dağıtım şirketi ekiplerinin yanı sıra, AFAD, itfaiye, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Zaman zaman gaz sızıntısının hissedildiği caddede ekipler ellerindeki cihazlarla sürekli ölçümler yaptı. Caddenin değişik noktalarında açılan çukurlarla sızıntının kaynağı tespit edilmeye çalışılırken, bazı ekipler de apartmanlarda gaz ölçümü yaptı.

'HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAĞIZ'

Bu arada kent merkezinde yaşanan doğalgaz kesintileriyle ilgili Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, yazılı bir açıklama yaptı. Kesintinin işyerlerinde büyük bir mağduriyete sebep olduğunu ifade eden Oral, açıklamasında şunları dile getirdi:

"İlimizin değişik bölgelerinde 3 gündür bakım çalışması adı altında devam eden doğal gaz kesintisi özellikle hizmet sektörü olarak çalışan borsamız üyesi işyerlerinde büyük bir mağduriyet yaşatmaktadır. Doğal gaz kesintisinin öncesinde hiçbir aboneye bilgilendirme yapılmamış olması verilen hizmetin kalitesini ortaya koyduğu gibi açıkça da hukuka aykırı bir durumdur. Erzurum Ticaret Borsası olarak her zaman üyelerimizin yaşadığı bu mağduriyetin karşısında ve üyelerimizin yanındayız. Yasaların kurumumuza vermiş olduğu haklar doğrultusunda üyelerimizin yaşamış olduğu bu mağduriyetin tazmin edilmesi için hukuki yollara başvuracağımızın bilinmesini, üyelerimiz ve kamuoyuna sunarız"

Haber-Kamera: Salih TEKİN / ERZURUM,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
