Erzurum'da Doğal Gaz Kesintisi: PALEN'den Açıklama

PALEN Doğalgaz firması, Erzurum'da yaşanan doğal gaz kesintisi ve arızaların giderilmesi ile ilgili detaylı bilgi verdi. Güvenlik kontrollerinin sürdüğü ve gaz arzının en kısa sürede sağlanacağı belirtildi.

PALEN Doğalgaz firması, Erzurum'da birçok noktada yaşanan doğal gaz kesintisi hakkında açıklama yaptı.

Şirketten yapılan açıklamada, dün kentte 1 kişinin yaralandığı iki katlı evde meydana gelen patlama sonrası şebeke güvenlik kontrolleri için gaz arzının durdurulduğu belirtildi.

Tüm şebeke ile servis kutularında kapsamlı inceleme başlatıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Doğal gaz arzının durdurulması sonrasında Yakutiye ilçesi, Kazım Karabekir Paşa, Lala Paşa, Murat Paşa, Ömer Nasuhi Bilmen ve Rabia Ana mahallelerinin bazı cadde ve sokaklarında toplamda 4 bin 338 binada, 32 bin 310 kullanıcı etkilenmiştir. Gece boyunca sahada çalışan ekiplerimiz, kapatılan 44 sektör ve 4 bin 338 servis kutusu vanasında gerekli testleri tamamlamıştır. Gaz arzının en kısa sürede yeniden sağlanabilmesi amacıyla, PALEN bünyesindeki 20 ekip, 40 teknik personel ile sahada aktif olarak görev yapmış, ayrıca grup şirketlerimizden gelen 20 kişilik destek ekibi de Erzurum'a ulaşarak çalışmalara katılmıştır. Alo 187 Doğal Gaz acil hattımızın yanı sıra çağrı merkezi ekibimiz vatandaşlarımızdan gelen gaz yokluğu ve koku ihbarı alınan tüm bölgelere hızla ulaşarak güvenlik kontrollerini sürdürmektedir."

Açıklamada, "Güvenlik kontrolleri nedeniyle gaz arzı kesilen 32 bin 310 abonemizin yaklaşık yüzde 30'una gaz arzı yeniden sağlanmıştır. Ekiplerimiz tüm bölgelerde gaz açım çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Ekiplerimiz tarafından her bir binanın ana kolon tesisatı kontrol edildikten sonra her bir kullanıcının daire girişinde, ocak, şofben, kombi gibi doğal gaz yakıcı cihazlarında da kontrol yapılarak doğal gaz arzı sağlanmaktadır. Gaz arzının bu akşama kadar tamamen sağlanması için çalışmalar sürmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Güncel
