Erzurum'da doğa yürüyüşünde başlatılan temizlik hareketi büyüyor

Erzurum'da doğa yürüyüşünde civardaki kirlilikten rahatsız olan çiftin başlattığı temiz çevre duyarlılığı, gönüllülerin de katkısıyla büyüyerek "temizliyoruz" ekibine dönüştü.

Erzurum Şehir Hastanesi'nde memurluk yapan 40 yaşındaki evli ve tek çocuk babası Kerim Erzeneoğlu, eşiyle doğa yürüyüşüne çıktıklarında etraftaki çöplerden rahatsız olup temizliğe başladı.

Süreç içinde çöp yürüyüşüne çıkarak temizliği devam ettiren ve çevrelerine duyuran Erzeneoğlu çiftçi, birkaç ay içerisinde yaklaşık 20 kişilik "temizliyoruz" ismini verdikleri ekibi kurdu.

7 yıldır haftada en az 2 kere bir araya gelen 5 ila 75 yaş arasındaki gönüllü ekip, belediye görevlilerinin giremedikleri alanlar başta olmak üzere kentin tabiat alanlarında çevre temizliği yapıyor.

Kerim Erzeneoğlu, AA muhabirine, farkındalık oluşturmak ve çevreyi temiz tutabilmek için ekipçe çabaladıklarını söyledi.

Ellerinden geldiğince çevre temizliğine devam edeceklerini belirten Erzeneoğlu, "7 yıldır gönüllü olarak doğa temizliği yapıyoruz, keşke 17-27 yıl önce başlasaydık. İnsanların doğada bırakmış olduğu atıkları elimizden geldiğince temizlemeye çalışıyoruz." dedi.

Eşiyle doğa yürüyüşü yaptıkları esnada bu seferberliğin başladığını dile getiren Erzeneoğlu, şöyle devam etti:

"Gezi esnasında çöpleri gördük, 1-2 poşetle başlayıp olduğumuz mıntıkayı temizledik. Birkaç gün sonra yine çıktık ve yine çöpleri gördük. O çöplerin daima var olduğunu biliyorduk ama görmemezlikten geliyormuşuz. Artık doğa yürüyüşüne değil de çöp toplama yürüyüşüne çıkmaya başladık. Bunu geniş kitlelere yayma başladık ve devam ettirdik. Amacımız çocuklarla bu işi yapmak, doğayı onlara sevdirmek, doğaya nasıl saygı duyulacağını insanlara göstermek. 20 kişilik gönüllü bir ekibimiz var çocuklarıyla beraber kırk kişiyi buluyor. Gönüllü sayısı umarım daha çok artar ve çöp atanlar da azalır."

"7 yılda yaklaşık 6 bin poşet çöp toplamışızdır"

Temiz doğa için insanlara uyarıda bulunan Erzeneoğlu, "Doğa temizliğini terapi olarak hissediyorum 7 yılda yaklaşık 6 bin poşet çöp toplamışızdır. Geleceğimizi kurtarmak için topluyoruz." diye konuştu.

Hande Erzeneoğlu, ailecek temizliğe çıktıklarını anlatarak, "Kent ormanlarında ve ağaçlık alanlardaki atıkları topluyoruz. Küçüklerimize de öğretmeye çalışıp geleceğe örnek olalım istiyoruz. Yangınların çıkmaması için cam şişelere daha çok yoğunlaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ailesiyle temizliğe katılan 11 yaşındaki Yağız Efe Erzeneoğlu, "İnsanların hatalarını telafi etmeye çalışıyoruz. Ormanlar her şeyimiz ve kalbimizin de bir noktası aslında onlardan oksijen alıyoruz, zarar görememelerini sağlıyoruz." diye konuştu.

"Gün sonunda mutlu şekilde evimize dönüyoruz"

Temizliğe 9 yaşındaki ikiz çocukları Mert ve Onur ile katılan Abdullah Geyik de doğanın sağlığını koruması için gayret ettiklerine dikkati çekti.

Doğaya sahip çıkarak mutlu olduklarını aktaran Geyik, şunları kaydetti:

"Ağaçların daha iyi yetişebilmesi, doğanın daha temiz gözükebilmesi için ailecek çaba içerisindeyiz. Haftada en az 1 kez şehrin belirli bölgelerinde mutlaka temizlik yapıyoruz. Çocuklar da sevinerek katılıyorlar, çok eğleniyorlar gün sonunda mutlu şekilde evimize dönüyoruz."