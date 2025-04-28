Erzurum'da Doğa Yürüyüşü: 17 Kilometrelik Keyifli Rotada Manzara Ziyafeti

Muhteşem manzarada 17 kilometrelik yürüyüş

ERZURUM - Erzurum'da yürüyüşü grubu hem yaklaşık 17 kilometrelik bir yürüyüş yaptı hem de doğanın güzelliklerini yaşadı.

Erzurum'un Şenkaya ilçesine bağlı Turnalı Mahallesi, bu hafta doğaseverleri ağırladı. Oltu Yürüyüş Grubu ile Erzurum Yürüyüş Grubu, baharın gelişiyle birlikte doğanın canlandığı bu dönemde, Turnalı Mahallesi'nden başlayarak 17 kilometrelik bir yürüyüş gerçekleştirdi. 30 kişinin katıldığı yürüyüş sabahın erken saatlerinde Turnalı Mahallesi'nin alt kısmından başladı. Yürüyüş rotası boyunca katılımcılar, Karahasan Gölü'nde mola vererek kısa bir dinlenme fırsatı buldu. Ardından Baskurt yaylası üzerinden Şenkaya'nın Yukarı Bakraçlı Mahallesi'nden geçerek yürüyüşü tamamladılar.

Erzurum Yürüyüş Grubu'ndan Ziya Amil yaptığı açıklamada, "Turnalı köyünden Karahasan Gölü'ne, oradan Başgurt Dağı'na uzanan 17 kilometrelik bir yürüyüş gerçekleştirdik. Oltu Yürüyüş Grubu ile birlikte çok keyifli bir gün geçirdik. Katılan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum " dedi. Oltu Yürüyüş Grubu'ndan Osman Kamacı ise, "Bugünkü yürüyüşümüzü Turnalı Mahallesi'nden başlattık. Karahasan Gölü'nde mola verdikten sonra Baskurt Dağı'na çıkıp turumuzu tamamladık" ifadelerini kullandı.

Doğa yürüyüşçüleri, muhteşem manzaralar eşliğinde gerçekleştirdikleri bu etkinlikle hem spor yapmanın hem de doğayla iç içe olmanın tadını çıkardı. Grupların her pazar farklı bir bölgeyi keşfetmeye devam edecekleri belirtildi.