Erzurum'da din görevlileri selzedelere yardım ediyor
Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi'nde meydana gelen sel felaketinin ardından din görevlileri, vatandaşlara yardım ederek tahribatın giderilmesine destek oluyor.
Erzurum'da din görevlileri, selden etkilenen Oltu ilçesine bağlı kırsal mahalledeki vatandaşlara destek oluyor.
Ayvalı Mahallesi'nde 2 gün önce etkili olan şiddetli sağanağın ardından meydana gelen sel nedeniyle 3'ü lojman 13 ev zarar gördü, 10 araçta hasar oluştu.
Devlet Su İşleri (DSİ), AFAD, Büyükşehir Belediyesi ve Oltu Belediyesinin bölgedeki hasar giderme çalışmalarına İl Müftülüğü bünyesindeki personel de katıldı.
Din görevlileri, manevi rehberlik danışmanlığının yanı sıra kazma küreklerle çalışarak selin ardından oluşan tahribatın giderilmesi için vatandaşa yardım ediyor.
Ekipler, mahallede sel sularının zarar verdiği ev ve dükkanları temizleyerek vatandaşların yaralarını sarıyor.