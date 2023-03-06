Erzurum'da, depremzedeler Berat Kandili'ni idrak etti

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Erzurum'a gelen depremzedeler, Berat Kandilini dualarla idrak etti.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremin ardından kente gelen misafirler için Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü Konferans Salonu'nda program düzenlendi.

Yaklaşık 400 depremzedenin kaldığı Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü'nde gerçekleştirilen özel kandil programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Mevlit ve ilahilerin okunduğu programda, dini sohbet yapıldı, Mevlevi gösterisi gerçekleştirildi.

Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü Müdürü Fatih Aydın, AA muhabirine, Berat Kandili dolayısıyla depremzedelere yönelik özel program düzenlediklerini söyledi.

Depremlerden etkilenenlere kucak açtıklarını dile getiren Aydın, "Erzurum her zamanki gibi misafirperverliğini ispatlamış ve bütün depremzedelere kucak açarak her türlü hizmetin en iyisini yapma gayretini sergilemiştir." ifadesini kullandı.

Hataylı 3 çocuk babası Zafer Çaylı ise depremlerde akrabalarını ve mesai arkadaşlarını kaybettiğini belirtti.

Memleketlerinden uzakta ilk Berat Kandili kutladıklarını anlatan Çaylı, "Depremde yanımızda olan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Maddi ve manevi olarak yanımızda oldular, çok teşekkür ederiz." dedi.

Adıyamanlı 3 çocuk annesi Meliha Ulu da depremlerde evlerinin yıkıldığını ifade ederek, "Evlerimiz toz toprak oldu, kalacak yerimiz kalmadı. Adıyaman şehir olmaktan çıktı, resmen bir köy haline geldi. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Sözün artık bittiği yer. Berat Kandili olması dolayısıyla bu günleri gördüğümüz için çok mutluyuz. Kandili memleketimizden uzak bir şekilde burada idrak edeceğiz. Allah kabul eylesin." şeklinde konuştu.

Program öncesinde kentteki özel bir restoran tarafından depremzedelere et döner ikram edildi.