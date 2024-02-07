Erzurum'da depremde hayatını kaybeden polisler dualarla anıldı
Erzurum'da, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden polisler için Lalapaşa Camisi'nde düzenlenen programda dualar edildi. Mevlid-i Şerif okunup Kur'an-ı Kerim ve salavatı şerif okundu. Polis ekipleri vatandaşlara ikramlarda bulundu. Programa şube müdürleri, polisler ve vatandaşlar katıldı.
Erzurum'da, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden polisler dualarla anıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünce Lalapaşa Camisi'nde öğle namazından önce düzenlenen programda depremde şehit olan polisler için Mevlid-i Şerif okundu.
Namazın ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim ve salavatı şerif okunup dua edildi. Polis ekipleri vatandaşlara ikramlarda bulundu.
Programa şube müdürleri, çok sayıda polis ile vatandaş katıldı.