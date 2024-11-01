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Erzurum'da 'Deprem Gerçeği ve Erzurum' Paneli Düzenlendi

Erzurum'da 'Deprem Gerçeği ve Erzurum' Paneli Düzenlendi
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Erzurum Teknik Üniversitesi ve Erzurum Kalkınma Vakfı tarafından 'Deprem Gerçeği ve Erzurum' konulu panel gerçekleştirildi. Panelde, Erzurum'daki depremler ve depremler sonrası yapılması gerekenler hakkında bilimsel araştırmalar ve öneriler sunuldu.

Erzurum'da "Deprem Gerçeği ve Erzurum" konulu panel düzenlendi.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ve Erzurum Kalkınma Vakfınca 28. Sultan Sekisi Toplantısı kapsamında Prof. Dr. Muammer Yaylalı Konferans Salonu'nda panel gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü ETÜ Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlker Kazaz'ın yaptığı panelde, ETÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, 1800'lü yıllardan Cumhuriyet dönemine kadar Erzurum'da meydana gelen depremlerle ilgili konuşma yaptı.

Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Çağlar Özer, ETÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Dilek Okuyucu ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Melikşah Turan panelde sunum gerçekleştirdi.

Erzurum'un yanı sıra Kahramanmaraş merkezli depremlerden bahseden Doç. Dr. Özer, depremlerden sonra rutin olarak ilgili kurumların bilimsel araştırma ve stres analizlerini yaptığını anlattı.

Özellikle merkez olarak sismoloji alanında bilimsel araştırmalar yapıp kamu kurumlarına ve vakıflara destekler verdiklerini belirten Özer, şöyle konuştu:

"Deprem zararlarının en aza indirilmesi için çok parametre var. Özellikle yerleşeceğimiz zeminin çok detaylı şekilde araştırılıp doğru şekilde belirlenmesi, alüminyum ve çökel kalınlığın fazla olduğu alanlara yerleşmemek ve özellikle zemine uygun yapı tasarlanması gerekli. 21.nci yüzyılda depremden yıkılmayacak yapılar yapmak pekala mümkün. Sadece biraz daha özenli ve teknolojiyi kullanmak gerekiyor. Depremler sayesinde jeotermal kaynaklarımız, verimli ovalarımız, turistlik alanlarımız var, jeotermal alanlardan faydalanarak elektrik üretim tesisleri var. Dolayısıyla depremlerin aslında zararlı etkilerinden kurtulup yararlarından faydalanmak mümkün."

Panele, Erzurum Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı, kurum müdürleri, Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı Erdal Güzel, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel
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