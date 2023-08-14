Erzurum'da Demir Doğrama Atölyesi Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

Erzurum'un Hınıs ilçesinde Ferzende Yavaş'a ait demir doğrama atölyesinde çıkan yangın, bitişikteki samanlık ve odunluğa sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak atölye, samanlık ve odunluk kullanılamaz hale geldi.