Erzurum'da DEAŞ operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Erzurum'da gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ terör örgütüne üye oldukları tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.
Erzurum'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, DEAŞ üyelerinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.
Operasyonda Aşkale ve Yakutiye ilçelerinde kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.