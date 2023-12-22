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Erzurum'da DEAŞ operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

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Erzurum'da gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ terör örgütüne üye oldukları tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Erzurum'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, DEAŞ üyelerinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Operasyonda Aşkale ve Yakutiye ilçelerinde kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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