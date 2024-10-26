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Erzurum'da Dağ Bisikleti Cumhuriyet Kupası'nın Ön Hazırlıkları Başladı

Erzurum'da Dağ Bisikleti Cumhuriyet Kupası'nın Ön Hazırlıkları Başladı
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Erzurum'da düzenlenecek 'Dağ Bisikleti Cumhuriyet Kupası' öncesinde sporcular, protokolle birlikte tarihi mekanlarda bisiklet turu attı. Etkinlik, tarih bilincinin artırılması ve kültürel mirasın tanıtılması amacıyla gerçekleştirildi.

ERZURUM'da pazar günü düzenlenecek olan, 'Dağ Bisikleti Cumhuriyet Kupası' yarışması öncesi sporcular, protokolle birlikte tabyalarda bisikletle tur attılar.

Türkiye Bisiklet Federasyonun 2024 faaliyet programında yer alan 'Dağ Bisikleti Cumhuriyet Kupası' yarışması öncesi tarih bilincinin aşılanması ve tarihi mekanların halk tarafından tanına bilirliğinin artırılması için 'Tabyalar Bisiklet Turu' düzelendi. Türkiye'nin 81 vilayetinden katılan 100 sporcu, protokol ve halk, bisiklet turuna kent meydanından başladı. Tura katılanlar, Yakutiye Medresesi, Ulu Camii, Erzurum Kalesi, Rus harbinin yaşandığı Aziziye Tabyaları, Mecidiye Tabyası ve Nene Hatun'un mezarını da görme fırsatı buldular.

Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle düzenlenen yarışmaya, 81 ilden gelen gençlerle beraber bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyleyen Vali Mustafa Çiftçi, "Etkinlik Havuzbaşı'ndan başladı ve Nene Hatun'un kabrinin bulunduğu Aziziye Tabyaları'nda son buldu. Valilik olarak geçtiğimiz günlerde bir genel emir yayınlamıştık. Tarihi ve kültürel mirasın korunmasıyla ilgili, bunun neticesinde de 23 tane tabyamızı kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına zimmetlemiştik. Bu etkinlikte onun bir devamı niteliğinde oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz bu manada kendilerine zimmetlenen Büyük Kiremitlik Tabya'da güzel etkinlikler gerçekleştiriyor. Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarih derslerini tabyalarda işlemeye başladı. İstedik ki 81 vilayetten gelen gençler ilimizdeki tabyaları görsünler. Bu vatanın ne şartlarda bize vatan olduğunu ne şartlarda müdafaa edildiğini daha iyi anlasınlar" diye konuştu.

Bisiklet turuna katılanların 8 bin 700 metre pedal çevirdiğini belirten Erzurum Bisiklet İl Temsilcisi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Dağ Bisikleti Teknik Kurulu Üyesi Mustafa Kocaman da şunları söyledi:

"Bugün gerçekleştirmiş olduğumuz bu organizasyon hem ilimiz adına hem de 81 il adına örnek teşkil edebilecek bir organizasyondu. İl protokolün katılımıyla toplam 8 bin 700 kilometrelik bir parkuru tek nefeste çıktılar. Ben ilk başlarda biraz şüphelenmiştim ama çıkabildiklerini görünce açıkçası bununla alakalı daha fazla etkinlik yapabilme şansımız da ortaya çıktı. Yarın ulusal dağ bisikleti şampiyonamız var. Kiremitlik tepedeki atlama kulesinde gerçekleştirilecek. Toplam 2,5 kilometrelik bir parkurumuz var. Kiremitlik Tepe Tabyası'nın her tarafını kullandık. 81 ilden tahmini 100 sporcunun katılacağı bir yarış olacak. Saat 12.30'da başlayacak olan yarışmamızı saat 16.00 gibi ödül seremonimizle sonlandırmış olacağız."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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