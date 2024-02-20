Erzurum'da Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri akran zorbalığına dikkat çekti
Erzurum'da Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri, 'Zorba Terapisi' projesi kapsamında mavi elbiseler giyerek akran zorbalığına dikkat çekti. Proje kapsamında açılan sergide öğrenciler, zorbalığa karşı mesajlar verdi.
Erzurum'da Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri "Zorba Terapisi" projesi kapsamında giydikleri mavi elbiselerle akran zorbalığına dikkat çekti.
Proje koordinatörleri Gülbahar Ergin ve Hürrem Demir önderliğinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, öğretmenleriyle okula giydikleri mavi elbiseleriyle geldi.
Etkinlik kapsamında aynı zamanda akran zorbalığına karşı basında yer alan haberlerden oluşan bir sergi de açıldı.
Öğrenciler, açtıkları sergide "zorbalığa dur de, zorba olma kanka ol" ve "zorbalık yapma sevgiye yer aç" mesajlarıyla akran zorbalığına dikkat çekti.