Erzurum'da çocukların şehitler için okuduğu hatmin duası yapıldı

Erzurum'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından sosyal yardım alan çocuklar, ramazan ayında okudukları hatmin duasını şehitlikte yaptı.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Kur'an-ı Kerim eğitim alan çocuklar, barındıkları evlerde ramazan ayında şehitler için hatim okumaya başladı.

Hatimlerini bitiren çocuklar, Kars Kapı Şehitliği'nde Kur'an-ı Kerim okuyarak hatim dualarını yaptı.

Çocuklar, duanın ardından programa katılan şehit yakınlarının elini öptü.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, programda, şehitler için böyle bir etkinlik yapmak istediklerini belirterek, "Burada canlarımız, geçmişimiz, geleceğimiz yatıyor. Biz de şehitlerimiz için ne yapabiliriz diye kuruluşlarımızdaki çocuklarımızla bu kültürü yaşatmak için böyle bir program yaptık. Çok içten bir program oldu." diye konuştu.