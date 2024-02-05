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Erzurum'da çocukların kızak keyfi

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Erzurum'da kar yağışı sonrası çocuklar kızak kayarak eğlenceli vakit geçiriyorlar.

Erzurum'da kar yağışı sonrası kent merkezinde oluşan yığınlar, çocuklar için eğlenceli alanları ortaya çıkarıyor. Çocukların en çok oynadıkları ve vazgeçemedikleri oyun ise hep birlikte kızak kaymak oldu.

Erzurum'da etkili olan kar yağışı şehri beyaza bürürken şehrin her yerinde karla kaplı ağaçlar, çatılar ve sokaklar, eşsiz bir manzara oluşturdu. Kış aylarında çocukların oyun ve eğlence dünyasını renklendirdiği kar, bu yıl da yine minikleri mutlu etti. Şehir merkezinde ulaşan 50 santimetrelik kar, çocukların mahalle aralarında kartopu savaşı ve kardan adam yapmalarına, ayrıca eğlenceli kızak maceralarına vesile oldu. Hep birlikte eğlenen, türküler söyleyen ve halay çeken çocuklar görenlerin adeta içini ısıtıyor.

Erzurum'un beyaz örtüsü altında çocuklar kışın tadını doyasıya çıkarıyor. Mahalle aralarında oluşan kar yığınları, çocuklar için devasa oyun alanlarına dönüşüyor. Güneşli havayı fırsat bilen çocuklar karla oynamak için dışarı çıkıyor. Aileler de çocuklarının kar keyfini paylaşıyor. Çocuklarıyla birlikte kızak keyfini deneyimleyen veliler ise hatıra biriktirerek çocuklarını fotoğraf ve videoya alıyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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