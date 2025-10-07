Erzurum'da Çocuklara Trafik Bilinci Aşılanıyor

Erzurum'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen projeyle çocuklar trafik kurallarını eğlenerek öğrendi.

Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, 6-11 yaş aralığındaki çocuklara erken yaşta trafik bilinci kazandırmak için hayata geçirilen "Bir Kural Bir Ömür" projesi kapsamında Mobil Trafik Eğitim Tırı'yla Kocatepe İlkokulu'nda çocuklarla buluştu.

Mobil araca binen çocuklar, trafik polisleri eşliğinde kırmızı ışık, yeşil ışık, yaya önceliği gibi trafik kurallarını deneyimleme fırsatı buldu. Polisler ayrıca mobil tır içinde çocuklara trafik kurallarının önemini anlattı.

Projenin gerçekleştirildiği okulu ziyaret eden İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, AA muhabirine, trafik bilincinin küçük yaşta başlaması için çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün mobil tırını şehre davet ettiklerini ifade eden Karaburun, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımız, çocuklarımıza burada trafik kurallarının önemini anlatıyor. Tırın içinde bir bilgilendirme yapıyorlar. Daha sonra da buradaki uygulama alanında maket araçlarla çocuklarımız, oluşturulmuş bir trafik simülasyonu içerisinde deneyim kazanıyor. Dolayısıyla dışarıda, kaldırımda, karşıdan karşıya geçerken güvenli şekilde nasıl bulunabileceklerini, trafik ışıklarının ne anlama geldiğini, trafik ışıklarından nasıl faydalanabileceklerini ve diğer trafik kurallarıyla ilgili çocuklarımıza bilinçlendirme faaliyeti yapıyoruz. Geleceğin büyükleri çocuklara şimdiden bu trafik bilincini aşılamak çok önemli."

Karaburun, aynı faaliyetlerin yetişkinler için de yapıldığını kaydederek, "Biz daha güvenli trafik arzu ediyoruz. Daha akışkan, daha hızlı akan trafik arzu ediyoruz. Bunun için her şeyi yapmaya hazırız. Her türlü eğitim faaliyetini gerek yetişkinlerimiz, gerek çocuklarımız için sürdüreceğiz." dedi.

Vatandaşlara trafik cezası yazma niyetinde olmadıklarını belirten Karaburun, yollarda herkesin güvenle seyahat etmesinin kurallara uyulmasından geçtiğini vurguladı.

Çocuklardan Kumsal Demir ise çok eğlendiklerini söyleyerek, "Trafik levhalarına çok dikkat etmeliyiz ve trafik polislerinin sözlerini dikkate almalıyız." ifadesini kullandı.