Erzurum'da çocuklar trafik kurallarını polis abilerinden uygulamalı öğreniyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzurum'da çocuklar trafik kurallarını polis abilerinden uygulamalı öğreniyor

AA - İlhami Erkılıç - Güncel
 - Güncelleme:
Erzurum'da çocuklar trafik kurallarını polis abilerinden uygulamalı öğreniyor

Erzurum'da ilkokul öğrencileri, Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğince trafik kurallarını uygulamalı öğreniyor.

Erzurum'da ilkokul öğrencileri, Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğince trafik kurallarını uygulamalı öğreniyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile İl Emniyet Müdürlüğü, ilköğretim çağındaki çocuklara trafik kurallarını uygulamalı öğretmek amacıyla Olimpiyat Park'ındaki Trafik Sürüş Eğitim Alanı'nda "5 Adımda Güvenli Trafik Eğitimi" düzenledi.

Burada İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğünde görevli trafik polislerince düzenlenen eğitime, trafik polisi yeleği giyinen Abdurrahman Gazi İlköğretim Okulu öğrencileri ile aileleri de katıldı.

Bu eğitimlerle çocuklar yaya ve trafik kuralları ile yaya güvenliğini trafik polislerinden uygulamalı öğrenme imkanı buldu.

Öğrenci velileri de eğitimlerin çocuklar için çok faydalı olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediyesi ile İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerine ve trafik polislerine teşekkür etti.

Eğitim sonunda öğrencilere kırmızı düdük hediye edildi.

AA / İlhami Erkılıç - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Erzurum Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title