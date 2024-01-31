Erzurum'da çocuklar kardan kadın yaptılar

ERZURUM - Erzurum'un Uzundere ilçesinde beklenen kar yağışı nihayet gerçekleşti. İlçedeki çocuklar, uzun zamandır bekledikleri karı görünce sevinçle dışarı çıktılar. Ancak, kardan adam yapılmış olmasına rağmen kardan bir kadın eksikti. Uzundere'de çocuklar bu kez kardan kadın yaptı.

Merve Sahra Sarı ve Yiğit Safa Sarı isimli iki çocuk, annelerinden aldıkları destekle kardan kadın yapma kararı aldılar. Ellerine geçirdikleri kar taneleriyle kardan kadın inşa ettiler ve tamamlarken türban bağlamaya karar verdiler. Bu dokunaklı ayrıntı, çocukların farklı hayal dünyaları ve kültürel öğeleri birleştirmelerini sergiledi.

Uzundere ilçesinde yaşayan çocuklar, başı örtülü kardan kadınlarını gururla göstererek kışın güzelliklerini doyasıya yaşadılar. Bu anı ölümsüzleştiren kardan kadın, ilçede unutulmaz bir kış günü anısına dönüştü.