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Erzurum'da çocuklar geleneksel sanatlarla buluştu

Erzurum'da çocuklar geleneksel sanatlarla buluştu
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Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "Aile Yılı" kapsamında çocuklar geleneksel sanatlarla buluşturuldu.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "Aile Yılı" kapsamında çocuklar geleneksel sanatlarla buluşturuldu.

Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi Aziziye Salonu'nda gerçekleşen "KUDAKAF25 Kariyer Fuarı"nda, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen "Çocukların Dünyası: Resim ve Kartpostal", "Su Nakış Tutmaz Diyen Beri Gelsin" atölyesi, kalografi sanatı da programına çocuklar ve aileler yoğun ilgi gösterdi.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, sanatla büyüyen çocukların, daha bilinçli bir toplumun temelini oluşturduğu belirterek, "Aile Yılı kapsamında düzenlediğimiz bu etkinlik, sadece kariyer tanıtımı değil, aynı zamanda çocuklarımızın kültürel ve sanatsal gelişimine katkı sunmayı amaçlıyor." dedi.

Ziyaretçiler, fuar alanında kurulan Aile Yılı temalı stantlarda fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA / Sagip Sezginer - Güncel
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