Erzurum'da "Çocuk İstismarı ile Mücadele Konferansı" düzenlendi - Haberler

Erzurum'da, Türkiye Barolar Birliği (TBB) desteğiyle "Çocuk İstismarı ile Mücadele Konferansı" düzenledi.

TBB Başkanı Erinç Sağkan, Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde üniversitenin 15 Temmuz Milli İrade Salonunda, üniversite öğrencileri ile avukatların katılımıyla yapılan programda, Türkiye'de çocuk istismarı ve suça karıştırılan çocukların adli sürecinin takibine ilişkin bilgiler paylaştı.

Meslek hayatında karşılaştığı olayları ve suça karıştırılan çocuklarla ilgili çalışmaları anlatan Sağkan, şöyle konuştu:

"Cezaevi ıslah anlamını taşır ama siz bir yetişkin ile çocuğun cezasını aynı yaparsanız bu ıslah olmaz. Çocuk, cezaevinden ıslah olarak mı çıkacak yoksa çıkınca başka suçlara karışacak mı? Türkiye'de yıllarca çocuk suçlular ile yetişkinlerin cezaevindeki görüş hakları aynıydı. Bir kadın avukat meslektaşımızın yıllarca yaptığı uğraşlar sonucunda ve bizim de konuya dahil olmamızla çocuk hükümlülerin aileleriyle görüşleri açık hale geldi. Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) de ülkemizde güzel işler yapmaya başladı ve benim ilgi alanımda çocuklar olduğu için onların her zaman yanlarında olacağımı belirtmek isterim."

UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan da derneğin kuruluş nedenlerini anlatarak, çocuk istismarının karşısında her zaman ekip olarak duracaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından katılımcılar, üniversite öğrencileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Konferansa, Sağkan ve Özkan'ın yanı sıra Erzurum Barosu Başkanı Talat Göğebakan da katıldı.