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Erzurum'da cips paketine uyuşturucu saklayarak yolculuk yapan şüpheli yakalandı

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Erzurum'da polis ekipleri, durdurdukları bir yolcu otobüsünde şüphelendikleri bir kişiye yaptıkları üst aramada cips paketi içerisine gizlenmiş 436,77 gram uyuşturucu ele geçirdi.

Erzurum'da cips paketine uyuşturucu saklayarak yolculuk yapan şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin il genelinde uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatını engellemeye yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, bu kapsamda durdurdukları bir yolcu otobüsünde durumundan şüphelendikleri M.E'ye (35) yaptıkları üst aramasında cips paketi içerisine gizlenmiş 436,77 gram uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Erzurum Narkotik Suçlar Polisiye Güncel Haberler

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