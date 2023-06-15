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Erzurum'da cinayet zanlısı eşi ve arkadaşı tutuklandı

Erzurum'da cinayet zanlısı eşi ve arkadaşı tutuklandı

Güncel Haberler

Erzurum'un Aziziye ilçesinde ölü bulunan kişinin cinayet zanlısı eşi ile arkadaşı tutuklandı. Kahramanlar Mahallesi'nde, 10 Haziran'da keserle öldürülmüş şekilde bulunan Abdullah Avcı cinayetiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan eşi P.A. ile arkadaşı F.Ö'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Erzurum'un Aziziye ilçesinde ölü bulunan kişinin cinayet zanlısı eşi ile arkadaşı tutuklandı.

Kahramanlar Mahallesi'nde, 10 Haziran'da keserle öldürülmüş şekilde bulunan Abdullah Avcı cinayetiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan eşi P.A. ile arkadaşı F.Ö'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarılan zanlılar, savcılıktaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

F.Ö'nün ifadesinde, Avcı ile aralarında tartışma çıktığını, P.A. ile keserle Avcı'yı öldürdüklerini itiraf ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Güncel

Abdullah Avcı Erzurum Güncel Haberler

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