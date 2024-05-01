Erzurum'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
Erzurum'da Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir iş merkezinin alt katında çıkan bıçaklı kavgada H.O. ve V.K. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Erzurum'da çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir iş merkezinin alt katında, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Çıkan bıçaklı kavgada H.O. (23) ile V.K. (24) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.