Erzurum'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Erzurum'da çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir iş merkezinin alt katında, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Çıkan bıçaklı kavgada H.O. (23) ile V.K. (24) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.