Erzurum'da "Çevre Haftası" kapsamında fidan dikildi, çöpler toplandı - Haberler

Erzurum'da, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde "Türkiye Çevre Haftası" etkinlikleri kapsamında bir araya gelenler, fidan dikip çevre temizliği yaptı.

Palandöken Dağı eteklerindeki Büyükşehir Belediyesine bağlı sosyal tesislerde, "Bugün fidan, yarın nefes" sloganıyla düzenlenen etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdür Vekili Faruk Çelik, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Polat, etkinlik öncesinde yaptığı konuşmada, kent genelinde çevreyle alakalı bazı faaliyetler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Etkinliğe katılan öğrencilere çevre konusunda hassas olmaları yönünde nasihatlerde bulunan Polat, "Bir ağaç dikin, bitki dikin. Bir bitkiyi sulayın. Evinizin, iş yerinizin, mahallenizin ve sokağınızın önündeki ağaçları sulayıp onları sevin. Biz çevreyi ne kadar seversek, çevre de bizi o kadar sevecek." diye konuştu.

Konuşmaların ardından etkinliğe katılanlar, sosyal tesislerin yanındaki alana fidan dikip çevredeki çöpleri topladı.