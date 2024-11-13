Erzurum'da Çay Ocağında Yangın Çıktı
Erzurum'un Palandöken ilçesinde bir çay ocağının çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle söndürüldü. Olay yerine sevk edilen ekipler, çatıları sökerek yangına müdahale etti.
Erzurum'da bir çay ocağının çatısında çıkan yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.
Palandöken ilçesi Adnan Menderes Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki bir çay ocağında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, çay ocağı çatısına çıkarak çatıları söküp yangına müdahale etti.
Yoğun dumana maruz kalan ekipler, bir süre sonra yangını söndürdü.