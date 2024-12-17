Üye Girişi
Haberler
Trump: Erdoğan, Türklerin bin yıllık hayalini başardı
"Türklerin bin yıllık hayalini Erdoğan başardı"
Suriye'de PKK'yı korku sardı: Bizim bir varlığımız yok
Operasyon öncesi teröristbaşından, "Bize dokunmayın" açıklaması
Colani, Suriye'de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı
Colani, Suriye'ye giren İsrail için kırmızı çizgisini duyurdu
Öztrak'a süresiz konuşma izni veren Önder, 1961 yılına kadar gitti
Öztrak'a süresiz konuşma izni veren Önder, yıllar öncesine gitti

Erzurum'da Çay Ocağında Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Erzurum'da Çay Ocağında Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da bir çay ocağında meydana gelen silahlı saldırıda İ.E.M. adlı kişi ağır yaralandı. Şüpheli İ.Y. pompalı tüfekle saldırarak kaçtı ancak daha sonra yakalandı.

Erzurum'da bir çay ocağında silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki bir çay ocağının kapısına gelen şüpheli İ.Y, burada montunda sakladığı pompalı tüfekle bir süre içerideki husumetlisini gözetledi.

Daha sonra kapıyı açıp montundan çıkardığı pompalı tüfekle içeri ateş eden İ.Y, husumetlisi İ.E.M'yi ağır yaralayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

Çevredekilerin yardımıyla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan İ.E.M'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaçan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Güncel
img

Salih'ten olay yaratacak sözler
img

Memur-Sen'in bu talebi çok konuşulur
img

Mazlum dediler, zalim çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk'tan maça damga vuran pozisyon için flaş yorum
Okan Buruk'tan maça damga vuran pozisyon için flaş yorum
Galatasaray, Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti
Kazananı son dakika golü belirledi
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kalmak isteyen Suriyelilerin başımızın üstünde yeri var
Gitmek istemeyen Suriyeliler ne olacak?
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
Dev maça damga vuran pozisyon: Çizgiyi geçti mi, geçmedi mi?
Çizgiyi geçti mi, geçmedi mi? Devamı gol oldu
Yarışmacının ismi Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu
Yarışmacının ismi Milyoner'e damga vurdu

Son Dakika Haberleri

Manisa elektrik kesintisi! 17 Aralık Turgutlu, Şehzadeler, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 17 Aralık Yenimahalle, Mamak, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 17 Aralık Nilüfer, İnegöl, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 17 Aralık Nizip, İslahiye, Nurdağı elektrik kesintisi listesi Trump Türkiye hakkında ne dedi? Galatasaray Trabzonspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Galatasaray Trabzonspor geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Galatasaray Trabzonspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Galatasaray Trabzonspor golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Adıyaman'da okullar tatil mi? 17 Aralık Salı okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Van okullar tatil mi? SON DAKİKA 17 Aralık Salı (Van Valiliği Açıklaması)? Sivas okullar tatil mi? SON DAKİKA 17 Aralık Salı Sivas'ta okul yok mu (Sivas Valiliği Açıklaması)? Davinson Sanchez neden yok, sakat mı, yedek mi kadroda var mı (Galatasaray Trabzonspor)?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.