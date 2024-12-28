Erzurum'da Çatıdan Düşen Buz Parçaları 12 Yaşındaki Çocuğu Yaraladı

Erzurum'da 17 Aralık'ta başına çatıdan buz ve kar kütlesi düşmesi sonucu kafatası ile çenesinde kırıklar oluşan 12 yaşındaki çocuğun hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Kazım Karabekir Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde 17 Aralık'ta ninesinin oturduğu 6 katlı apartmandaki eve gittikten sonra ailesiyle dışarı çıkan 12 yaşındaki 6. sınıf öğrencisi Yusuf Zengin'in başına, akşam saatlerinde apartman çatısındaki buz ve kar kütleleri düştü.

Ağır yaralanan Zengin, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada bir gün yoğun bakımda tutulan, kafatası ile çenesinde kırıkların yanı sıra sol gözünde problem oluşan Zengin'in tedavisi sürüyor.

Babaanne Filiz Zengin, AA muhabirine, torununun başına gelen olaya çok üzüldüğünü belirterek, "Anneannesinin evinden çıkıp annesi ve ablasıyla eve gidiyorlardı, hava da çok sıcaktı. Annesiyle aralarında 2 adım mesafe vardı, Yusuf en arkada kaldığı için buz kütlesi başına düşüyor. Bir gün kadar yoğun bakımda kaldı, ağrı kesici ve antibiyotik tedavileri uygulandı. Diyete aldılar, sıvı gıdalarla beslendi. Durumu şimdi çok iyi." dedi.

Doktorların beyin kanamasından şüphelendiğini dile getiren Zengin, kanaması durduğu için torununu normal serviste takip ve tedaviye aldıklarını aktardı.

Zengin, "Bizim canımız yandı, başkasının canı yanmasın. Ricamız çatılardaki buzlara karşı dikkatli olunması ve ilgililerin bu konuya çözüm bulması." diye konuştu.

Hastanedeki doktorlar ise kafatasında ciddi kırıklar oluşan hastayı yakından takip ettiklerini, bir süre daha tedavi uygulayıp öyle taburcu edeceklerini belirterek, çene kırıklarını da çene cerrahisinin tedavi edeceğini söyledi.