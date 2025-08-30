Erzurum'da Cağ Kebap Restoranında Yangın Çıktı

ERZURUM Kongre Caddesi'ndeki bir cağ kebap restoranında yangın çıktı. Ev ve bir otelin çatılarına da sıçrayan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Olay, gece saatlerinde merkez Yakutiye ilçesi Kongre Caddesi'ndeki bir cağ kebap restoranında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple cağ kebapçıda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yandaki iş yerlerinin çatısını da saran alevlere Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Bir otelin çatısını da saran alevleri ekiplerin yangını söndürme çalışması devam ediyor.