Erzurum'da Cağ Kebap Restoranında Yangın Çıktı
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir cağ kebabı restoranında çıkan yangın, çevredeki binaların çatısına sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Erzurum'da, cağ kebabı restoranında çıkan yangın, yandaki binaların çatısına sıçradı.

Yakutiye ilçesindeki cağ kebabı restoranında gece saatlerinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Restoranın yanındaki binaların çatısına da sıçrayan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Öte yandan ekipler, yangının sıçradığı binalardaki vatandaşları tahliye etti.

