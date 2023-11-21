Erzurum'da bulunan su çulluğu doğaya salındı

Erzurum'da kırsal alanda bulunan bitkin haldeki su çulluğu, Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından korumaya alındıktan sonra sağlıklı olduğu tespit edilerek doğal yaşam alanına salındı.

Erzurum'da bitkin halde bulunan su çulluğu, bakım ve beslenmesinin ardından doğaya salındı.

Kentin kırsal alanında bir süre önce vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan su çulluğu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğünce korumaya alındı.

DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından yapılan muayenede sağlık problemi olmadığı anlaşılan su çulluğu, görevlilerce doğal yaşam alanına bırakıldı.