Erzurum'da boz ayı böyle görüntülendi

Doğasever Bülent Erkan 'Ayı amca' ifadesiyle gülümsetti

ERZURUM - Erzurum'un İspir ilçesinde kış uykusundan uyanan boz ayılar yiyecek için araziye çıktı. Yedigöl Mahallesi yaylasında ortaya çıkan boz ayı doğasever Bülent Erkan tarafından görüntülendi.

Erzurum'da bahar mevsimiyle birlikte kış uykusunda olan boz ayılarda doğaya çıkmaya ve kendilerini göstermeye başladı. Doğasever Bülent Erkan yaylada gezerken bir boz ayı ile karşılaştı. Boz ayıya "Ayı Amca" diye seslenen Bülent Erkan bir süre boz ayıyı görüntüledikten sonra bölgeden ayrıldı. Erkan. 'Gözlemimiz devam ediyor. Tepenin arkasında başka boz ayılar da olabilir. Daha dikkatli olmam gerekiyor. Seslendim açığa çıksın ama gizlendi' diye konuştu.

Çevrede yiyecek arayan boz ayı daha sonra gözlerden uzaklaşarak kayboldu.