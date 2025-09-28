Haberler

Erzurum'da Boya Üretim Tesisinde Yangın

Erzurum'da Boya Üretim Tesisinde Yangın
Erzurum Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir boya üretim tesisinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Erzurum Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir boya üretim tesisinde çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor.

OSB'de bulunan bir boya üretim tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.

Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
