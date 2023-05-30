Erzurum'da boşandığı eşi ve kızını öldüren sanığın yargılanması devam ediyor

Erzurum'da dini nikahla birlikte yaşadığı eski karısı ile kızını öldüren Erdal Kızıl'ın yargılanmasına devam edildi. Sanık Kızıl, psikolojik ilaç kullandığını söyleyerek pişmanlığını ifade etti. Avukatı ise yeniden rapor alınmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık hakkında İstanbul Adli Tıp Kurumunda akıl sağlığıyla ilgili rapor alınması amacıyla duruşmayı erteledi.

Erzurum'da, boşandıktan sonra dini nikahla birlikte yaşadığı eski karısı ile kızını öldüren Erdal Kızıl'ın yargılanmasına devam edildi.

Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, Kızıl'ın oğlu S.K. ile sanık avukatı Timurhan Gür hazır bulundu. Tutuklu sanık Kızıl ise duruşmaya, Giresun Espiye L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Sanık Kızıl savunmasında, 29 yıldır çeşitli olumsuzluklar yaşadığını belirterek, "Psikolojik ilaç kullanan birisiyim. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Çocuğumun katili oldum, çok pişmanım. Adaletinize güveniyorum." ifadelerini kullandı.

Katılan S.K, beyanında, annesi Ayşe İşlek ile babası Kızıl'ın 29 yıldır sağlıklı birlikteliklerinin olmadığını anlattı.

Avukat Gür, Kızıl hakkında, yargılama aşamasında alınan akıl sağlığıyla ilgili raporun alanında uzman olmayan kişi tarafından hazırlandığı iddiasıyla yeniden rapor alınması talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık Erdal Kızıl hakkında İstanbul Adli Tıp Kurumunda akıl sağlığıyla ilgili rapor alınması amacıyla duruşmayı erteledi.

İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Palandöken ilçesindeki evlerinde 23 Mart 2022'de, eski eşi Ayşe İşlek (46) ile kızı Tuba Kızıl'ı (30) bıçakla öldüren Erdal Kızıl'ın 26 Mart'ta İl Emniyet Müdürlüğü binası önüne giderek eski eşi ve kızını öldürdüğünü, cesetlerin ikamette olduğunu söyleyerek olayda kullandığı bıçağı polislere teslim ettiği belirtiliyor.

İddianamede, sanık Erdal Kızıl'ın "altsoydan akrabayı kasten öldürmek" ve "boşandığı eşi kasten öldürmek" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.