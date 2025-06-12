Erzurum'da Boşaltılan Dükkan Çöktü

Erzurum'da Boşaltılan Dükkan Çöktü
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Erzurum'da boşaltılan iki katlı bir dükkanın üst katında kısmi çökme meydana geldi, duvarlarında çatlaklar oluştu. Olay yerine çok sayıda acil durum ekibi sevk edildi ve çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Erzurum'da boşaltılan dükkan içerisinde kısmi çökme meydana geldi, duvarlarında çatlaklar oluştu.

Gürcükapı Caddesi ile Bakırcılar Çarşısı kesişiminde yer alan ve bir süre önce boşaltılan 2 katlı dükkanın üst katı çöktü.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis, zabıta, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, duvarlarında derin çatlaklar oluşan dükkan çevresinde şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

Olayda dükkanda hasar oluştu.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
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