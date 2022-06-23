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Bitkin halde bulunan yaban keçi yavrusu korumaya alındı

AA - İlhami Erkılıç - Güncel
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Erzurum'un İspir ilçesinde bitkin halde bulunan yaban keçisi yavrusu koruma altına alındı.

Erzurum'un İspir ilçesinde bitkin halde bulunan yaban keçisi yavrusu koruma altına alındı.

Kırsalda bitkin haldeki yaban keçisi yavrusu gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğüne bildirdi.

DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından bakıma alınan yavru keçi, daha sonra Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine sevk edilecek.

Albayrak, AA muhabirine, yavru yaban keçisinin açlıktan bitkin hale geldiğini belirterek, "Doğada belli bir süre annesinin gelmesini bekledik. Öksüz kaldığı netleştirilince öyle teslim alındı. ilk muayenesi yapılıp biberonla beslendi. İleri bakım ve beslemeleri için yavru keçi Kars Yaban Hayvanları

Rehabilitasyon Merkezine teslim edilecek." dedi.

Doğada bulunan yavruların annesiz kalmasıyla doğal dengenin bozulabildiğini aktaran Albayrak, doğada tek başına bulunan yavru hayvanların annesinin öldüğünden emin olmadan bulunduğu yerden alınmaması gerektiğini kaydetti.

Albayrak, DKM Erzurum Şube Müdürlüğüne gelen her tülü yaralı ve bakıma muhtaç yaban hayvanları ihbarlarının değerlendirilip tedavilerinin yapıldığını aktardı.

AA / İlhami Erkılıç - Güncel

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