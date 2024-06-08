Erzurum'da Bitkin Halde Bulunan Serçe Yavrusu Bakıldıktan Sonra Yuvasına Bırakıldı

Erzurum'da vatandaşlarca bitkin halde bulunan serçe yavrusu, bakımı ve şırıngayla beslenmesinin ardından yuvasına bırakıldı.

Kent merkezinde yerde serçe yavrusu gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Kuş, DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından koruma altına alındı.

Muayene sonucunda sağlık sorunu olmadığı, bitkin düştüğü belirlenen ve şırıngayla beslenen serçe yavrusunun özenle bakımı yapıldı.

Serçe yavusu, Albayrak tarafından düştüğü yuva yerinin tespit edilmesinin ardından yuvasına konuldu.

Veteriner hekim Albayrak, AA muhabirine, vatandaşların bu mevsimlerde yavru hayvanlara denk gelme olasılığının yüksek olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımızın sağlık problemi olmayan yavruları bulundukları yerden almamaları önemlidir. Yavrunun düştüğü bölgedeki yuvasına bırakılabileceği gibi yuvanın bulunamamasında ise bulunduğu yere yakın bir ağaç ya da yüksek bir yere koymaları uygun olacaktır." ifadelerini kullandı.