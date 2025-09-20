Haberler

Erzurum'da Bitkin Halde Bulunan Kızıl Şahin Yeniden Doğaya Salındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bitkin halde bulunan kızıl şahin, doğa koruma ekipleri tarafından tedavi edilerek tekrar doğaya salındı.

Erzurum'da bitkin halde bulunan kızıl şahin, bakım ve beslenmesinin ardından yeniden doğaya salındı.

Yakutiye ilçesindeki bir alanda yerde bitkin halde kızıl şahin gören vatandaşlar, durumu Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Ekiplerce vatandaşlardan alınan kuş, koruma altına alındı.

DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından özenle takibi yapılan ve soğuk havadan bitkin düştüğü tahmin edilen şahin, bakımı ve beslenmesi sonrası doğaya salındı.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel
Yargıtay'dan emsal karar: Pandemi dönemindeki zorunlu ücretsiz izinler kıdem tazminatına sayılacak

Yargıtay'dan ezber bozan kıdem tazminatı ve yıllık izin kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasemin Ergene için olay yorum: 14 yıl bastırılmış kadın

Boşanmanın ardından çarpıcı sözler: 14 yıl bastırılmış kadın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.