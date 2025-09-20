Erzurum'da Bitkin Halde Bulunan Kızıl Şahin Yeniden Doğaya Salındı

Erzurum'da bitkin halde bulunan kızıl şahin, bakım ve beslenmesinin ardından yeniden doğaya salındı.

Yakutiye ilçesindeki bir alanda yerde bitkin halde kızıl şahin gören vatandaşlar, durumu Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Ekiplerce vatandaşlardan alınan kuş, koruma altına alındı.

DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından özenle takibi yapılan ve soğuk havadan bitkin düştüğü tahmin edilen şahin, bakımı ve beslenmesi sonrası doğaya salındı.