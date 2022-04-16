Erzurum'da bitkin bulunan kukumav kuşu tedavi edildi - Haberler

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Erzurum'da bitkin bulunan kukumav kuşu tedavi edildi

AA - İlhami Erkılıç - Güncel
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Erzurum'da bitkin bulunan kukumav kuşu tedavi edildi

Erzurum'da vatandaşların bitkin bulduğu kukumav kuşu, bakım, beslenme ve tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

SELÇUK, İZMİR (AA) - Erzurum'da vatandaşların bitkin bulduğu kukumav kuşu, bakım, beslenme ve tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Palandöken ilçesinde bir süre önce otlak alanda bitkin kukumav gören vatandaşlar, kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzurum Şube Müdürlüğünde görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak'a teslim etti.

Albayrak tarafından bakım ve beslenmesi yapılan kuş, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakıldı.

AA / İlhami Erkılıç - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Veteriner, Erzurum, Selçuk, Güncel, Haberler

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