Erzurum'da bitişik haldeki 3 binanın çatılarında yangın çıktı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde Lalapaş Mahallesi'nde üç ve dört katlı bitişik binaların çatılarında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında üç binanın çatıları hasar gördü.