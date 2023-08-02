Erzurum'da bitişik haldeki 3 binanın çatılarında yangın çıktı
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Erzurum'un Yakutiye ilçesinde Lalapaş Mahallesi'nde üç ve dört katlı bitişik binaların çatılarında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında üç binanın çatıları hasar gördü.
Erzurum'da yangın çıkan bitişik haldeki 3 binanın çatılarında hasar oluştu.
Yakutiye ilçesi Lalapaş Mahallesi Hanım Hamamı Sokak'ta üç ve dört katlı bitişik binaların çatılarında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İkisi metruk olan olan 3 binadan kullanılan birinde yaşayanlar, kontrollü şekilde tahliye edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında üç binanın çatıları hasar gördü.
Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel