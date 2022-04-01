Erzurum'da bir kişi eşini öldürüp intihar etti
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Erzurum'un Horasan ilçesinde tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldüren koca aynı silahla intihar etti.
ERZURUM (AA) - Erzurum'un Horasan ilçesinde tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldüren koca aynı silahla intihar etti.
Kazımkarabekir Mahallesi Nene Hatun Caddesi'ndeki bir apartmanın birinci katındaki dairede oturan Yunus K. (37) ile eşi Hatice K. (32) tartışmaya başladı.
Olayın büyümesi üzerine pompalı tüfekle eşini yaralayan Yunus K, aynı silahla kendini vurdu.
Komşularının ihbarıyla eve gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde Yunus K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralı Hatice K. de kaldırıldığı Horasan Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yunus K'nin cesedi, aynı hastanenin morguna gönderildi.
Polis ekipleri, evde incelemelerde bulundu. Polisin yanı sıra jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.
Çiftin eve gelin yakınları fenalaştı.