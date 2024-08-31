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Erzurum'da Bir Kadın Tabancayla Vurularak Öldürüldü

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Erzurum'un Pasinler ilçesinde bir adam, babasıyla birlikte yaşadığı kadını tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı.

ERZURUM'un Pasinler ilçesinde Metin Karslı, babası Rayet Karslı (55) ile birlikte yaşadığı Fatma K.'yı tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, saat 18.30 sıralarında Pasinler ilçesine 3 kilometre uzaklıkta bulunan artezyen kuyusunun bulunduğu ağaçlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, Fatma K. ile birlikte yaşayan babasını birkaç kez uyaran ve annesine sahip çıkmasını isteyen Metin Karslı, evden çıkan Rayet Karslı'yı takip etti. Karslı, babası ile Fatma K.'nın bulunduğu ağaçlık alana gitti. Metin Karslı, tabancasını çıkararak ikiliye ateş etti. Fatma K. olay yerinde yaşamını yitirdi, 3 çocuk babası Rayet Karslı ise ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, yolda hayatını kaybetti.

Evli ve 2 çocuk babası Metin Karslı polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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